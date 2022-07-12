Yıldırım yaz spor okullarında sertifika heyecanı

Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören 6 bin 760 çocuğa eğitim sertifikası verildi.

Yıldırım Belediyesi'nin, Yıldırım Belediye spor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem sona erdi. 8 farklı tesiste voleybol, tenis, cimnastik, yüzme gibi 16 branşta verilen eğitimlerin sonunda 6 bin 760 öğrenci, sertifika heyecanı yaşadı. Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ikinci dönem derslerinin 18 Temmuz'da başlayacağını söyledi. 2022 yılı Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 50 bin Yıldırımlı çocuğa spor yaptıracaklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, " Bursa'nın en donanımlı spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi başta olmak üzere tüm spor tesislerimizde evlatlarımızı sporla buluşturacağız" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana 109 bin 557 Yıldırımlıyı sporla buluşturduklarının altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2022 yılı itibariyle 3 bin 310 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturmaya gayret ediyoruz. Geride bıraktığımız 3 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 61 bin 42 çocuğumuza, cimnastik okullarında 13 bin 123 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 27 bin 700 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 189 çocuğumuza, özel gereksinimli 503 çocuğumuza toplamda ise 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 9 tesis 20 farklı branşta 166 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor" dedi. - BURSA