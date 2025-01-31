Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket

Spor

Manchester City'nin 22 yaşındaki futbolcusu James McAtee, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi maçı çıkışında bir çocuğa forma hediye etmekten vazgeçti.

"SHEFFIELD WEDNESDAY'DEN NEFRET EDİYORUM"

James McAtee, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının ardından stadyumdan arabası ile ayrılırken küçük bir taraftarı fark etti. Arabasını durdurup elindeki forma ile çocuğu işaret eden futbolcu görevlinin formayı çocuğa vermesini istedi. Sonrasında 10 yaşındaki çocuğun, Sheffield Wednesday amblemli bir ceket giydiğini gören McAtee kararından vazgeçti. Futbolcu "Ah, hayır. Sheffield Wednesday üstü giymiş. Sheffield Wednesday'den nefret ediyorum." diyerek formayı çocuğa vermeden arabasıyla uzaklaştı.

ÇOCUĞUN ANNESİNDEN TAPKİ GELDİ: UTANÇ VERİCİ

10 yaşındaki çocuk Oaklan'ın annesi ise Chantelle Howard ise James McAtee'ye ateş püskürdü. Daily Mail'de yer alan habere göre Facebook üzerinden paylaşımda bulunan anne şu sözlerle Manchester City oyuncusuna tepki gösterdi:

"Şampiyonlar Ligi maçını izledikten sonra dondurucu soğuğa göğüs gererek tüm o yolu kat ettiğinizi ve bunun sadece 10 yaşındaki futbol tutkunu çocuğunuzun doğum günü gecesinin mahvolması için olduğunu düşünün. James McAtee'nin oğlumun doğum gününü unutulmaz kılma şansı vardı - formasını dağıttı ve çocukların yüzlerindeki saf sevinci görmeliydiniz! Ama sonra, Oaklan'a gelince, fikrini değiştirdi... Hepsi Oaklan'ın ceketindeki Sheffield Wednesday amblemi yüzünden. Baştan aşağı Man City kıyafetleri içinde olması önemli değildi, o gece tüm doğum günü parasını kulüp mağazasında harcamıştı. Çocuklar, ister yerel bir takımı ister dünyanın en büyüklerinden birini desteklesinler, idollerine hayranlık duyarlar. Herkes her hafta Etihad'a gidemez, ancak bu onları daha az taraftar yapmaz. Bu tür anlar genç taraftarların oyunu ve kahramanlarını nasıl gördüklerini şekillendirir. Futbolun gerçekten önemli olanı unutması utanç verici."