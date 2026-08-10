Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada - Son Dakika
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Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Rodri, kız arkadaşıyla çıktığı tatilde kameralara yansıdı. İspanyol futbolcunun yanından geçen bikinili bir kadına baktığı anlar dikkat çekti.

Manchester City forması giyen Rodri, yoğun geçen sezonun ardından kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi. Çiftin birlikte vakit geçirdiği sırada yanlarından bikinili bir kadın geçti. Rodri'nin o sırada başını çevirerek kadına baktığı anlar kameraya yansıdı.

Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

O karede Rodri'nin bakışlarının yanlarından geçen kadına yöneldiği görülürken, o anlar özellikle futbolseverlerin dikkatini çekti. Tatil sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    yani bakılmayacak gibi değil 7 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülke haberlerini yakında validenizin haberleri ile kapatırsınız 5 0 Yanıtla
  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    habere bak 1 0 Yanıtla
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