Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

04.06.2022 10:41

- Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor Bisiklet Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan: "Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk elde etmek istiyoruz" Dünya Bisiklet Birliği 2022 takviminde yer alan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak...

- Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Bisiklet Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan:

"Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk elde etmek istiyoruz"

ANTALYA - Dünya Bisiklet Birliği 2022 takviminde yer alan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Yıldız Kızlar Bisiklet Milli Takımı, Döşemealtı'ndaki kampını sürdürüyor.

Bisiklet Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan ve iki yardımcı antrenör nezaretinde kamp yapan milli bisikletçiler Döşemealtı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Doğası ve bisiklet yollarıyla kamp için en ideal alanlardan olan Döşemealtı milli bisikletçilere ev sahipliği yapıyor.

Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan, 24-30 Temmuz'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları ardından Balkan Şampiyonası için hazırlıklarına devam ettiklerini bildirdi. Milli sporcular sabah yenileme ve dayanıklılık, akşam ise birbirinden zorlu parkurlarda antrenman yapıyor. Sporcularıyla yakından ilgilenen Ezirgan, onların başarıyı yakalaması için tüm deneyimlerini aktarıyor.

"Günde 1.5-2 saat çalışıuyoruz"

8 sporcunun yer aldığı kampın yaklaşık 15 gün süreceğini dile getiren Erzirgan, "Günde ortalama 1.5 ile 2 saat arasında çalışma yapıyoruz. Döşemealtı gideceğimiz yerlerin havasına uygun, düzgün parkurlar var, trafiği sakin. Antalya'da deniz seviyesinde de yüksek noktada antrenman yapabiliyoruz. Hedefimiz Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyonluk. Onun üzerine antrenmanlar yapıyoruz, beklentimiz o yönde" dedi.

Federasyonun büyük desteği var"

Sporcuların günde 60 kilometrenin altında pedal çevirmediğini kaydeden Ezirgan,"Sporcularımız başarılı oldukça bu spora da ilgi artacaktır. Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, kampımızı yakından takip ediyor. Bizi ve sporcularımızı her zaman desteklediler. Kampın ardından sporcularımız kulüplerine dönerek 24-26 Haziran'da Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar" diye konuştu.

"Derece istiyorum"

İzmir'den Mili Takım kampına katılan Esma Duman, ferdi sporcu olduğunu ve genelde çalışmalarımı memleketinde sürdürdüğünü belirti.

Her zaman daha iyi derece yapmak için pedal çevirdiğini ifade eden Duman, "10 gündür kamptayım, çok güzel bir çalışma geçiriyoruz. Performansımı daha çok geliştirmeye çalışıyorum. İlk hedefim ülkemizde şampiyonayı kazanmak daha sonra yurt dışındaki yarışlarda derece almak istiyorum. Bisiklete bindiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Bizi destekleyen çok kişi oluyor. Buda bizi mutlu ediyor"dedi.

"Gurur verici"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Keziban Öztürk, " İlk olarak Gaziantep'teki Yol Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışmak. Ondan sonra Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına gitmek istiyorum. Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Milli Takım formasını giyebilmek, ter atabilmek bile gurur verici. Bende elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum" diye konuştu.

Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

YORUMLAR
500
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü SPOR A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını sürdürdü SPOR A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 11:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Kızlar Bsiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement