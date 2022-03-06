Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

06.03.2022 17:17
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Halter Şampiyonası sona erdi.

Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Halter Şampiyonası sona erdi.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Müsabakalara 40 ilden 400'ü erkek, toplamda 690 sporcu ve teknik ekip katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp müsabakalara katılan tüm sporcu antrenör ve hakemlere teşekkür ederek, şampiyonanın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Alp, "Kırıkkale Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanımıza ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırıkkale adına da çok güzel sonuçlar elde edildi. 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik ilimiz adına da çok mükemmel bir sonuç oldu. Tüm sporcularımızı da başarılarından dolayı kutluyorum" dedi. - KIRIKKALE

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Kırıkkale, gençlik, Türkiye, Halter, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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