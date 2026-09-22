Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'na Samsun'da 52 ülkeden 606 sporcu katılacak

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'na Samsun'da 52 ülkeden 606 sporcu katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası 24-27 Eylül'de Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılacak. Organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu, yıldız-genç erkekler ve kadınlar flöre kategorisinde mücadele edecek.
Eskrimde, Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, 24-27 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele eedcek.
Sporcular, kupada yıldız-genç erkekler ve kadınlar flöre kategorisinde yarışacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?