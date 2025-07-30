Yıldızspor\'dan Genç Yıldızlara Yeni Anlaşma

Transfer çalışmalarına başlayan Yıldızspor'da kulüp başkanı Kaya Özcan, iç transferde genç oyuncular Kemal Ecel, Halil Karataş, Asrın Özkaya, Erencan Kaya ve Yusufcan Tatlı ile anlaştıklarını açıkladı.

Aydın Süper Amatör Lig'in genç ve mücadeleci ekiplerinden Yıldızspor, 2024-2025 sezonu öncesi yapılanmasını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Kaya Özcan liderliğinde geleceğe yatırım yapan Yıldızspor, iç transferde beş genç oyuncusuyla yeniden anlaşarak istikrar mesajı verdi. Mavi-beyazlılarda geçen sezon ligde başarılı bir grafik çizen genç oyuncular Kemal Ecel, Halil Karataş, Asrın Özkaya, Erencan Kaya ve Yusufcan Tatlı, 2024-2025 sezonunda da mavi-beyazlı formayı terletmeye devam edecek.

Transfer çalışmalarına başladıklarını açıklayan Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan, "Yıldızspor olarak hedefimiz sadece bir sezonluk başarı değil, sürdürülebilir bir futbol yapılanması. İç transferde takımımızın karakterini ve enerjisini sahaya yansıtan beş genç oyuncumuzla yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize güvenimiz tam. Yeni sezonda hep birlikte büyük hedeflere yürüyeceğiz" dedi. - AYDIN