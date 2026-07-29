Yılmaz Ceylan Karşıyaka\'yı Seçti

Karşıyaka'nın transfer yasağını kaldırması halinde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, gelen teklifleri reddederek yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan birçok oyuncusunu kadrosunda tutmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporları doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka, bu oyuncularla görüşerek gerekli ödemeleri yapıp yasağı kaldırmayı hedefliyor. 2026-2027 dönemi için birçok futbolcuyla sözlü anlaşmaya varan İzmir temsilcisinde, altyapıdan yetişen Yılmaz Ceylan da takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusuna birçok kulüp ilgi gösterirken, Yılmaz Ceylan tercihini Karşıyaka'dan yana kullandı. Kendisine gelen teklifleri geri çeviren deneyimli futbolcu, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediğini bu kulüplere iletti.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Yılmaz Ceylan, 2022-2023 sezonunun devre arasında yeniden Kaf-Kaf'a dönmüş, yarım sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'da mücadele eden kanat oyuncusu, 12 karşılaşmada görev alarak 1 gol kaydetti.