Yılmaz\'dan Gaziantep Futbol Kulübü\'ne destek

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'i Süper Lig'de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü'ne desteğini sürdürüyor. Kırmızı siyahlıların evinde oynadığı son iki karşılaşmada taraftarlara bin 501 bilet hediye eden Başkan Yılmaz, dün akşam oynanan Göztepe maçında bin 500 bilet hediye etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü'ne sponsorluk desteğinin ardından bir kez daha destek verdi. Yılmaz, kentin marka değeri olan Gaziantep FK'nın evinde oynadığı son iki karşılaşmada bilet desteği vererek, kırmızı siyahlıların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Bin 500 taraftara bilet hediye edildi"

Yılmaz, Gaziantep FK'nın Süper Lig'de evinde çıktığı son 2 maçta bin 501 taraftara bilet hediye etti. Yılmaz, desteğini dün akşam yapılan Göztepe maçı öncesi de artırdı. Bin 500 taraftara bilet hediye ettiklerini belirten Yılmaz, başvuru yapan bin 500 taraftarla kentin takımını yeşil sahada destekleyeceklerini ifade ederek, "Kentimizin marka değeri olan takımımızın yanında her zaman yer alacağız. Bilet başvurularını aldık. Biletleri Passolig hesaplarına yüklendi. Tüm vatandaşlarımızı da şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP