Yılmaz Vural, Borçka Trabzonspor Okulu'nu ziyaret etti

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, Artvin'in Borçka ilçesinde Trabzonspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Bir dönem Trabzonspor teknik direktörlüğü de yapan Türk Futbolunun efsane teknik adamlarından Yılmaz Vural, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret ederek, bordo mavili genç yetenekler ile bir araya geldi. Ziyarette, futbol okulu oyuncuları ile bol bol sohbet eden Vural, oyunculara gelecek planları hakkında ve futbolcu olma yolunda nasihatlerde bulundu. Yılmaz Vural'ın, ziyaretine futbol okulu velilerinin de ilgisi yoğun olurken, ünlü teknik adama ziyaretinde PSG Futbol Okulları Türkiye Direktörü Hamza Gezmiş de eşlik etti. Yılmaz Vural, daha sonra oyuncular ve veliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sahibi Osman Genç, "Yılmaz hoca Türk futbolunun sevilen karakterlerinden biri. Türk futboluna iz bırakmış biri. Trabzonspor'umuzda da görev almış biri. Böylesi önemli bir değerin bugün aramızda olması, çocuklarımız ile yan yana gelmesi bizler için bir mutluluk olduğu gibi kısa zaman diliminde bir şeyler öğrenebilmek adına da bir şans. Yılmaz hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkürü bir borç biliyoruz dedi.

Ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Vural, "Dağlık bir alanda bir okul faaliyetini göstermek gençlik adına güzel bir şans olmuş. Borçka Spor son amatörde maçı kaybetmiş ama teslim olmak yok, takip ettiğim kadarıyla iddiası bu sene devam edecek. Türkiye liglerinde oynamış futbolcularımız var, burası futbol okulun fabrikası diyebiliriz. 17-18 milyona yakın ilk okul ve lise çağında spora gönül vermiş çocuklarımız var, bunlar iyi eğitilirse daha çok oyuncular çıkacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ARTVİN