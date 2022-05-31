Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor - Son Dakika
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Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor

31.05.2022 10:03

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı şaşırttı. Şu anda takım çalıştırmayan tecrübeli hoca, dijital bir platforma 900 lira yatıranların isteği üzerine onların doğum günleri ya da evlilik yıldönümleri gibi özel anlarını yaklaşık 1 dakikalık video çekerek kutluyor. Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyattan dijital platform kendi payını alırken, bu paranın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor.

Son zamanlarda oldukça popüler olan ünlülerin para karşılığında kişiye özel video çektiği sisteme ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da dahil oldu.

HAYRANLARININ ÖZEL ANLARI İÇİN VİDEO ÇEKİYOR

Bir dijital platforma belirli bir ücret yatıran kişiler, bunun karşılığında ünlülerden sevdiği kişiler için video çekmelerini istiyor. Bu videoların teması doğum günü ya da yıldönümü kutlaması olurken ünlülere özel replikler varsa bunlar da videoda söylettirilebiliyor. Bu sisteme dahil olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da 900 lira karşılığında yaklaşık 1 dakikalık bir videoyla hayranlarının dileğini yerine getiriyor. Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyat olan 900 liradan dijital platform kendi payını alırken, bu payın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor - Son Dakika


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