Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

21.02.2024 13:31
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve kısa pas çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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