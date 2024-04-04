Gisdol: Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor - Son Dakika
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Gisdol: Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor

Gisdol: Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, maçın ardından yaptığı açıklamada fırsatları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti. Gisdol, rakibin uzun toplarla oynadığını ve maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi. Ayrıca hakemin performansını beğenmediğini ve oyuna geç müdahale ettiğini ifade etti.

04.04.2024 23:28  Güncelleme: 23:30
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin beklendiği gibi geçtiğini dile getirdi.

Özellikle ilk yarıda rakibin uzun toplarla oynadığını aktaran Gisdol, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Beklendiği gibi geçti. Kendi stilimizi ortaya koymamızı zorlaştırdı bu maç, çünkü rakibimiz önde aldığı topları uzun vurarak oynadı. Ön tarafta da iyi oyunculardan kurulu bir takım. 3-4 tane fırsat yakaladık, onları daha iyi değerlendirebilirdik. Değerlendiremediğimiz için üzgünüz. Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gisdol, hakemin performansını beğenmediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin hakemin performansını iyi bulmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü lehimize olan bazı pozisyonları vermedi. Oyuna biraz geç müdahale ettim. Açıkçası bu konuda çok risk almak istemedim oyuncu değişikliği yaparak. Almış olduğumuz bir puanın iyi ve değerli olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig'de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bundan sonra da ligin geri kalan kısmını çok akıllıca oynamamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gisdol: Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor - Son Dakika

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