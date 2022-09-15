Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.09.2022 17:38
Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Morky Fofana, Celil Yüksel, Berk Taşkın ve Polat Yaldır katılmadı.

Kırmızı-beyazlılar, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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