Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Geçiş oyunuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz' - Son Dakika
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Geçiş oyunuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz'

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kayseri kampında ofansif ve defansif anlamda 'geçiş oyunuyla' ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Reis, sezon hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalara değinerek, oyuncuların tecrübeli abilerinden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ofansif ve defansif geçiş oyunuyla ilgili çalışmaların ciddiyetle sürdüğünü ve Samsunspor taraftarıyla en kısa zamanda buluşacaklarını ifade etti.

09.07.2024 17:57
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kayseri kampında ofansif ve defansif anlamda, "geçiş oyunuyla" ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Reis'in sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki 1. etap kamp çalışmaları hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Hazırlıkların yoğun devam ettiğini anlatan Reis, "Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda antrenman programlarımızı uyguluyoruz. Genç oyuncularımızın bu süreçte öğrenmeleri gereken çok fazla şey var. Tecrübeli oyuncularımız, abileri var. Onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftarıyla en kısa zamanda buluşacaklarını belirten Reis, "Ofansif ve defansif anlamda geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi şekilde sürdürüyoruz. Samsun'a hazırlıklı şekilde döneceğimize inanıyorum. Taraftarımızla buluşmayı da dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Geçiş oyunuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz' - Son Dakika

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