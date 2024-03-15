Yılport Samsunsporlu Ntcham: \'Maçı kazandıran golü atarsam taklalarıma devam edeceğim\'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Ntcham, "Özellikle maçı kazandıran golü atarsam taklalarıma devam edeceğim." dedi.
Manchester City'nin 18 ve 21 yaş altı takımları ile Genoa, Olimpik Marsilya, Swansea City ve Celtic'in formalarını giydikten sonra bu sezon başında Samsunspor'a transfer olan Olivier Ntcham, özellikle son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
Bu sezon 6 gol kaydeden Ntcham, AA muhabirine, Samsunspor'un sezona 12 yeni transfer yaparak başladığını söyledi.
Yeni kurulan bir takım olduklarına işaret eden Ntcham, "Her geçen gün daha iyi olmamızın sebebi, 5-6 aydır futbolcu arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmemizdir. Pozisyon anlamında birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Böylelikle daha güzel işler yapmaya başladık. Takım arkadaşlarımla iyi iletişimimden dolayı da performansımın pozitif etkilendiğini düşünüyorum. Takımda bütün futbolcuların birbiri ile ilişkisi çok iyi. Her zaman birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hatta sosyal hayatımızda da birlikte bir şeyler yapıyoruz. Dışarıdaki ilişkilerimiz de iyi olduğu için saha içindeki performansımız pozitif yönde etkileniyor." ifadelerini kullandı.
"Zamanla elde ettiğimiz başarının daha iyisi gelecektir"
Takımın ligde ilk 7 hafta sonunda sadece 1 puana sahip olduğunu hatırlatan Ntcham, şöyle devam etti:
"Son haftalarda yükselişe geçtik. Açıkçası bu bile yeterli değil, dahası da gelecektir. 12 yeni oyuncu takıma dahil oldu. Bu da istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak anlamında biraz bizi etkiliyordu. Zamanla birbirimizi daha iyi tanımaya başladık, birbirimizden neler istediğimizi ve teknik direktörümüzün bizden istediğini daha iyi anlamaya başladık. Zamanla elde ettiğimiz başarının daha iyisi gelecektir. Teknik direktörümüz Markus Gisdol, net olarak ne istediğini bilen bir hoca. Çok disiplinli, gerek maçlarda gerekse idmanlarda disipline çok değer veren yapısı var. Göreve geldikten sonra takımda ilk 11'i belirledi. Böylelikle her geçen hafta oyuncu arkadaşlarımızı daha iyi tanıyarak sahada ne yapmak istediğimizi net şekilde biliyoruz."
Kaydettiği gollerden sonra takla atmasından dolayı "Taklacı şahin" olarak nitelendirilen Ntcham, "Umarım daha fazla takla atma fırsatım olur. Özellikle maçı kazandıran golü atarsam taklalarıma devam edeceğim ama beraberliği getirecek gollerde kesinlikle takla atmayacağım. Şimdiye kadar almış olduğumuz pozitif sonuçlara, daha fazlasını eklemek istiyoruz. Sezona çok kötü başladık ama iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Umarım elde ettiğimiz başarıyı devam ettirip ligi en güzel yerde bitiririz." diye konuştu.
Ntcham, Türk yemeklerini sevdiğini dile getirerek, "Samsun pidesini çok seviyorum ama sadece pide değil, Türk yemekleri inanılmaz güzel. Türk kültürünü de seviyorum. Ayrıca Samsun, çok güzel bir şehir. Buraya gelmeden önce Samsun'un bu kadar güzel bir şehir olmasını beklemiyordum. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Ntcham, ligin 29. haftasında 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından haftanın 11'ine seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarsız bunu sağlamam mümkün değildi. Umarım buna benzer birçok maç oynayıp daha fazla ilk 11'e seçilirim." açıklamasında bulundu.
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