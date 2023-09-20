Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor

Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 12 maçında galip gelemedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.
Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
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