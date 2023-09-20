Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor - Son Dakika

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor

Son Güncelleme: 20.09.2023 23:11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 maçında galip gelemedi. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, son dönemdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 12 maçında galip gelemedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor - Son Dakika
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