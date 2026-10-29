Yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da devam edecek

Yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki maç, yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edildi. Fethiyespor'un açıklamasına göre karşılaşmanın ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda dün Fethiyespor ile Eyüspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edilirken, müsabakanın 4 Kasım'da kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Fethiyespor'dan yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Eyüpspor mücadelesinin ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacaktır" bilgisi verildi.
Kaynak: DHA
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