Yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da devam edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki maç, yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edildi. Fethiyespor'un açıklamasına göre karşılaşmanın ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda dün Fethiyespor ile Eyüspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edilirken, müsabakanın 4 Kasım'da kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Fethiyespor'dan yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Eyüpspor mücadelesinin ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacaktır" bilgisi verildi.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıFethiyesporEyüpsporTatilSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:07:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı 4 Kasım'da devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android