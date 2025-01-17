Yok artık Arda Güler! Attığı gol sayılmamasına rağmen maçın adamı oldu - Son Dakika
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Yok artık Arda Güler! Attığı gol sayılmamasına rağmen maçın adamı oldu

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Real Madrid, Arda Güler'in iki asist yaptığı maçta, Kral Kupası son 16 turunda Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etti ve tur atladı. Oyuna 70. dakikada giren Arda Güler'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 108. ve 119. dakikalarda Güler'in asistleriyle Endrick gol atarak Madrid'in galibiyetini perçinledi.

17.01.2025 07:50  Güncelleme: 08:04
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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalandı ve maç uzatmalara gitti. Real Madrid, uzatmalarda rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı.

ARDA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU

Madrid ekibi, 37. dakikada Mbappe ile öne geçerken 48. dakikada Vinicius Junior'un golüyle fark 2'ye çıkardı. Oyuna 70. dakikada giren Arda Güler, 77. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Celta Vigo, 83. dakikada Bamba ve 90+1'de Marcos Alonso'nun golleriyle geri dönerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

ARDA'DAN 2 ASİST

Real Madrid, 108. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti. Fede Valverde 112. dakikada sahne aldı ve skoru 4-2'ye getirdi. Son sözü 119. dakikada Endrick söylerken asisti yinne Arda Güler yaptı ve Real Madrid sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur atladı.

Yok artık Arda Güler! Attığı gol sayılmamasına rağmen maçın adamı oldu

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Son Dakika Spor Yok artık Arda Güler! Attığı gol sayılmamasına rağmen maçın adamı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    5saray gibi ispanyanın sıradan takımlarına gol atmakla olmuyor bu işler ardacım 14 109 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    dümbüksün sen Ferhat eser 84 7 Yanıtla
  • res:
    Bjk bütün futbolcuları satıp bu çocuğu almalı aksi takdirde başka şeylerini de satmak zorunda kalabilir hatta taraftar bile özel istekleri olabilir 8 11 Yanıtla
  • res:
    Aman tanrım bu arda güler de ne böyle 10 5 Yanıtla
  • ayetullah tan:
    ya admin niye çok sallıyorsun tohoimani diye bir futbolcu maçın adamı seçildi ne bu arda sevdası anlamadım 6 4 Yanıtla
  • Adem GS:
    Yok artık!!! 7 2 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    günlük arda dozumuz hiç eksik olmaz 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yok artık Arda Güler! Attığı gol sayılmamasına rağmen maçın adamı oldu - Son Dakika
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