Yok artık Arda Güler! Sahanın diğer ucundan ayakla basket attı

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, futbol sahalarında olduğu kadar basket sahasında da yeteneğini konuşturdu.

ARDA'DAN İNANILMAZ BASKET

Genç yıldız, sahanın bir ucundan diğer ucundaki potaya ayağıyla basket atarak izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Genç yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile geçtiğimiz sezonda toplam 49 maça çıktı ve takımına 6 gol 11 asistlik katkıda bulundu.