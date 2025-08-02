Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, futbol sahalarında olduğu kadar basket sahasında da yeteneğini konuşturdu.
Genç yıldız, sahanın bir ucundan diğer ucundaki potaya ayağıyla basket atarak izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Genç yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile geçtiğimiz sezonda toplam 49 maça çıktı ve takımına 6 gol 11 asistlik katkıda bulundu.
Son Dakika › Spor › Yok artık Arda Güler! Sahanın diğer ucundan ayakla basket attı - Son Dakika
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