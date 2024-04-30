Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak - Son Dakika
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Spor

Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcu LeBron James ile 164 milyon dolarlık maksimum ücret üzerinden 3 yıl daha yola devam etmek istiyor. Lakers ayrıca, LeBron'un oğluyla birlikte oynama hayalini gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i draft etmeyi düşünüyor.

30.04.2024 19:31  Güncelleme: 19:36
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NBA takımlarından Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in kontratını maksimum sözleşmeyle 3 sene daha uzatmak ve bu yazLeBron'un oğlu Bronny James'i draft etmek istiyor.

OĞLUYLA BERABER OYNAYACAK

The Athletic'in haberine göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi düşünüyor. James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım" açıklamasını yapmıştı.

Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak

3 YIL İÇİN 164 MİLYON DOLAR

The Athletic ayrıca Lakers'ın 40 yaşındaki LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı plandığını aktardı.

OĞLU BRONNY, BU YAZ DRAFT'A GİRECEK

Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Beş aylık bir aradan sonra parkelere dönen Bronny, sezonunu tamamladıktan sonra bu ayın başında 2024 NBA Draftına katılacağını duyurmuştu.

Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak

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Son Dakika Spor Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serkan Abasar: ahiret olmasa insanların yaşamları arasında dağlar kadar fark olur muydu bir düşün neden levron james olarak yaratılmadığını 5 4 Yanıtla

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