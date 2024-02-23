Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin - Son Dakika
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Spor

Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın 4-1'lik Sparta Prag yenilgisi sonrası ıslık çalarak stattan ayrıldığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.

23.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:49
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Süper Lig devi Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

STATTAN ISLIK ÇALARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir video ise çok konuşuldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın stattan ıslık çalarak keyifli bir şekilde çıktığı görüldü.

ZAHA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 33 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wilfried Zaha, Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ogun Parlar: Ya kardeşim boş haber yapmak için yazı yazıyorsunuz ıslık çalmış çalmamış sen elin yabancısını düşünenene kadar orada takımını satmış kaanı haber yapsan daha iyi olur 47 41 Yanıtla
  • Önal Çiftçi: Zaha haklı! Biz zaha’yı ne için aldık? Avrupa kupalarında oynasın diye, ama gel gör ki Kereme katlanıyoruz ???? 51 27 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Ne yapsınlar gariplerim gidip 4 tane yemek herkese nasip olmaz bir daha oynayacağımız maçın öncesinde dayilik yapmayın adamı kedi yapar yolarlar 36 26 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Çöp, çok bile sabrettik! 23 7 Yanıtla
  • Tolgahan Ağdemir: İlk gönderilenler arasında olmalı kesinlikle bize Avrupa’da lazım ligde değil 17 3 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Mevlüt Emre 7 tane yediniz kevgire döndünüz köy takımına gelmişsin atar gider yapıyorsun lan sen kimsin gevşek 9 7 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Siz 4+1 yediniz ama sizi patatese çevirdiler resmen futbol dersi verdiler yediğiniz takım da mahalle takımı sayılır 8 5

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SON DAKİKA: Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin - Son Dakika
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