Yok artık Zaha! Maç sonu yaptığını Galatasaraylılar görmesin

Spor

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Süper Lig devi Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

STATTAN ISLIK ÇALARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir video ise çok konuşuldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın stattan ıslık çalarak keyifli bir şekilde çıktığı görüldü.

ZAHA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 33 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.