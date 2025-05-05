Huddersfield Giants'ın Hull FC ile oynadığı Ragbi maçında çok büyük bir kavga çıktı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Hull FC takımından Sam Eseh, Matty English'e omuzuyla yaptığı "korkunç" darbe nedeniyle ceza aldı.
İki takım arasında çıkan arbede kısa sürede büyük bir kavgaya dönüşürken kavgayı ayırmak hiç kolay olmadı. Giants, St James Park'ta 12-10'luk galibiyeti garantilemeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?