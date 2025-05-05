Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı

Huddersfield Giants'ın Hull FC ile oynadığı Ragbi maçında çok büyük bir kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Hull FC takımından Sam Eseh, Matty English'e omuzuyla yaptığı "korkunç" darbe nedeniyle ceza aldı.

KİMSE AYIRAMADI

İki takım arasında çıkan arbede kısa sürede büyük bir kavgaya dönüşürken kavgayı ayırmak hiç kolay olmadı. Giants, St James Park'ta 12-10'luk galibiyeti garantilemeyi başardı.