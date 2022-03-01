Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Marmaris'te çevrilecek - Son Dakika
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Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Marmaris'te çevrilecek

01.03.2022 16:12
Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Marmaris'te çevrilecek

Yol bisikletçilerinin ilgi gösterdiği bisiklet tatili olarak bilinen Boostcamp'ın beşincisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yol bisikletçilerinin ilgi gösterdiği bisiklet tatili olarak bilinen Boostcamp'ın beşincisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23- 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda, Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Oteli'nde düzenlenecek organizasyona 150'den fazla sporcu katılacak.

Yol bisikletçilerinin önemli hazırlık kampı olan farklı konsept ve lokasyonlarda 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek kampta, katılımcılar 5 gün boyunca antrenör ve sporcular sürüşler yapacak.

Kısa ve uzun rota seçeneklerinin yanında farklı hız gruplarına katılma imkanı da sunulduğundan katılımcılar kendi performanslarına göre pedal çevirebilecek.

Kampta, Alberto Elli ile Christoph Pfingsten tecrübelerini paylaşacak

Boostcamp Marmaris'e, şampiyonlukları bulunan eski İtalyan yol yarışı bisikletçisi Alberto Elli ile eski Alman bisikletçi Christoph Pfingsten de katılarak, tecrübelerini paylaşacak.

Boost Sport'un kurucusu Kerim Sükan yaptığı açıklamada, bisiklet ve triatlon sporlarının tüm dayanıklılık sporları gibi, amatör de olunsa hayatın bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Kampa katılmak isteyenlerin "https://boostcamplive.com/bckayit" adresinden kayıt yaptırılabileceği bildirildi.

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Bisiklet, Marmaris, Türkiye, 27 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Marmaris'te çevrilecek - Son Dakika


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