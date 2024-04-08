Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş, TFF\'nin genel kurul seçim tarihini eleştirdi

Yukatel Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş, "TFF Yönetim Kurulu'nun bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içinde geç bir tarih olacağı kanısındayız." dedi.
Yönetim Kurulu Üyesi Aktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içerisinde geç bir tarih olacağı kanısındayız. Konuya ilişkin olarak, hiçbir öneri almadan, hiçbir demokratik sürece ihtiyaç duymadan belirlenen bu tarihin ivedilikle 2023-2024 sezonunun hemen bitiminde yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda her şeyden önce, Türk futbolunun bu sezon yaşadığı olumsuzlukları bir daha yaşamaması için önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:
"9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Trendyol Süper Ligi'nin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde ilerleyebilmesi için tüm kurulları ile yenilenmiş ve doğru organize edilmiş bir futbol federasyonuna ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı anlayış ve aynı tutumla 18 Temmuz 2024 gibi bir tarihe kadar daha yönetilmesi Türk futboluna sadece zarar verecektir. 18 Temmuz tarihinin bir an önce öne çekilmesi hususunun değerlendirerek, doğru zamanlama ile önümüzdeki sezon futbolumuzu yeniden hak ettiği konuma taşıma gayesi ve inancı şu an Türk futbolunun tüm dinamiklerinin önceliği olmalıdır."
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
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