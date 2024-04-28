Yozgat Belediyesi Bozokspor 3. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi Bozokspor 3. Lig'e yükseldi

Yozgat Belediyesi Bozokspor 3. Lig\'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, konuk ettiği Hacılar Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 3. Lig'e yükseldi.

28.04.2024 17:26  Güncelleme: 17:31
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, konuk ettiği Hacılar Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 3. Lig'e yükseldi.

Yozgat Bozok Stadı dış sahada oynanan müsabakaya hızlı başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, üst üste geliştirdiği ataklarla Hacılar Erciyesspor kalesinde gol aradı. İlk dakikalardan itibaren Hacılar Erciyesspor kalesine yüklenen kırmızı-siyahlı ekip; Koray, Reha Kurt ve Ekrem Sütçü ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. İlk yarıda aradığı golü bulamayan Yozgat Belediyesi Bozokspor soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor aradığı golü 51. dakikada Ekrem Sütçü ile buldu. Bu dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ekrem Sütçü sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Gergin geçen 90 dakikanın maçı Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-0 kazandı. Yozgat Belediyesi Bozokspor aldığı 3 puan ile ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.

En yakın takipçisi 12 Bingölspor ile arasındaki puan farkını 8'e yükselten Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyonluk sevincini maç sonrasında taraftarı ile paylaştı. 90 dakika sonunda taraftarına koşan kırmızı-siyahlı futbolcular, saha içerisinde şampiyonluk kutlaması yaptı. Saha içerisini şölen alanına çeviren Yozgat Belediyesi Bozoksporlu oyuncular ile taraftarlar 'Şampiyon Yozgat' tezahüratları yaptı. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda da devam etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü Can Güven, önemli bir maça çıktıklarını söyleyerek, "Sezon başından bu yana büyük yorgunluklarımız vardı, oyuncularımı kutluyorum, zorda olsa her maçı kazanan bir takımımız vardı. Canla başla mücadele ettiler, bu şehre bir borcumuz vardı, bu şehre şampiyonluk getireceğiz demiştik. Şükürler olsun, sözümüzü tuttuk" dedi.

Takım kaptanı Mustafa Aşan ise şampiyonluğu Yozgat halkına armağan ettiklerini belirterek, "Çok kaliteli bir kadromuz vardı, biz şehrin istediğini verdik, çok şükür şampiyon olduk. Şampiyonluğumuz kutlu olsun" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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