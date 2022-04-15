Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da

15.04.2022 18:32
Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'ni namağlup olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol Kulübü, play-out maçında Sorgun Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılmaya hak kazandı.

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'ni namağlup olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol Kulübü, play-out maçında Sorgun Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılmaya hak kazandı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sorgun Belediyespor arasında oynanan play-out maçı sonrası Bölgesel Amatör Lige yükselen takım belirlendi. Yozgat dış sahasında oynanan play-out maçı sonrasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, Sorgun Belediyespor'u 1-0 yenerek Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Bozokspor'a galibiyeti getiren golü ise Ömer Yalçın kaydetti. Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat'ı 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek ikinci takım belli oldu.

Karşılaşma sonrası konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hedeflerini 2. Lig'e çıkmak olarak açıkladı.

Köse, "Öncelikle Sorgun Belediyespora teşekkür ederim. Centilmen davranışlarından dolayı. Biz Yozgat Belediyesi Bozok sporumuzu bu sene kurduk. Hamdolsun namağlup bir şekilde buraya kadar getirdik. Bugün de Sorgun Belediyesporumuzu yenerek BAL'a takımımızı çıkardık. İnşallah Yozgatlının hakkı Yozgat'ın hakkı BAL değil, 3'üncü lig değil hedefimiz kısa zamanda 2'nci lige çıkmaktır. İnşallah bu şehir, bu taraftar, işadamları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler el birliği ile inşallah bu takımı hak ettiği yere layık olduğu yere çıkartacağız el birliği ile." dedi.

Taraftara da teşekkür eden Başkan Köse, "Ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar, 90 dakika boyunca susmadan yorulmadan alın teri döktüler. Sesleri kısılana kadar tezahürat ettiler, onların her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Futbolcularımız canla başla mücadele verdiler onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttılar" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da
Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da
Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da
Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da
Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da

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Sorgun Belediyespor, Yozgat Belediyesi, Amatör Lig, Yozgat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL'da - Son Dakika


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