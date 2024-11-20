Yozgat Bozokspor'da İstifalar Peş Peşe - Son Dakika
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Spor

Yozgat Bozokspor'da İstifalar Peş Peşe

Kulüp başkanı Bahadır Yılmaz'ın ardından teknik direktör İlhan Özbay da istifa etti.

20.11.2024 20:32
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yozgat Bozokspor'da Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz'ın ardından teknik direktör İlhan Özbay da istifa etti.

Hafta sonu deplasmanda 1922 Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetten sonra Yozgat Bozokspor da istifalar peş peşe geldi. Önce kulüp başkanı Bahadır Yılmaz'ın ayrılmasının ardından bugün de teknik direktör İlhan Özbay istifa ettiğini açıkladı.

Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Özbay, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldığını söyledi. Söz konusu istifanın başarısızlıktan kaynaklı olmadığının altını çizen Özbay, "Yönetim kurulu benimle görüştükten sonra istifa etmemi istediler ben de basın toplantısı ile istifamı açıklıyorum. Bundan sonra bir Yozgatlı olarak, Yozgat Bozokspor tarafı olarak takımıma tribünden destek vereceğim. Yeni gelecek olan teknik ekibe başarılar dilerim" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yozgat Bozokspor'da İstifalar Peş Peşe - Son Dakika

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