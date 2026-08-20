3. Lig ekibi Yozgat Bozokspor, ilk antrenmanını kayyum gözetiminde yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yönetime talipli çıkmaması nedeniyle kayyum atanan Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yozgat Bozokspor, transferin kapanmasına, liglerin başlamasına kısa süre kala toplanıp, ilk antrenmanını kayyum gözetiminde gerçekleştirdi.

Kayyum heyeti, 29 Ağustos tarihinde toplanacak genel kurul ile görevi yeni seçilecek yönetime devredecek. 5-6 Eylül tarihinde oynanacak müsabakalar öncesinde geçici sözleşme yapılan teknik heyet ve futbolcularla resmi sözleşme imzalanıp, lisans işlemleri yapılacak.

Şu ana kadar anlaşmaya varılıp, geçici sözleşme imzalanan 28 futbolcunun çıktığı ilk antrenmanı Kulüp Başkanlığına talip olan Mehmet Aygün ve yönetiminde yer alacak isimler ile kayyum heyeti üyesi Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz de takip etti.

Kayyum üyesi Açıkgöz, Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Akgün ile birlikte görev yaptıklarını, hızlı bir şekilde genel kurulu toplamak adına işlemleri başlatıp, 29 Ağustos tarihinde genel kurulun toplanmasına karar verdiklerini söyledi.

Açıkgöz, "29 Ağustos tarihi liglerin başlamasına çok yakın bir tarih. 5 Eylül'de ilk maçımızı oynayacağız. 2 Eylül'de de transferler sona eriyor resmi olarak. Zamanımız çok dar olduğu için kongreye kadar olan süre boşa geçmesin diye biz de çeşitli girişimlerde bulunduk. Yeni yönetime talip olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kırmızı siyah renklerimizi bir şekilde sahaya çıkartmamız gerektiğini söyledik ve sağ olsun arkadaşlarımızın yüksek gayretiyle özverisiyle bugün ilk antrenmanımızı yapmış bulunuyoruz.

29 Ağustos'ta da kongremizi yaparak yeni yönetimimizi belirleyeceğiz. Hep beraber Yozgat halkımızın, devlet büyüklerimizin de desteğiyle takımımıza sahip çıkarak profesyonel liglerde Yozgat ismini, Bozok ismini başarıyla temsil edecek bir takımın önünü açacağız. Teknik heyetimiz belirlendi. Şu anda gelen futbolcularımız var. Süper Lig tecrübesi olan futbolcularımız var. 1. Lig'den, 2. Lig'den gelen futbolcularımız var. İlk defa 3. Lig'de oynayacak futbolcularımız var. 3. Lig'de bir yaş sınırlaması var, 5 artı 3 kuralı var. 25 yaşın üzerinde 5 futbolcu sahada, 3 futbolcu da kulübede olabiliyor. Gerisi 25 yaşın altında olmak durumunda. Genç kardeşlerimiz var. Hocamız şu an birçoğunu deniyor. Kafasında olan isimler var. Yeni gelecek arkadaşlarımız var. Kadroya girecek olanlar var. U19'da değerlendirecek olanlarımız var. Şu an onunla ilgili yolun çok başındayız. Önümüzdeki haftalarda bunlar netleşecek."