Yozgat Şehir Stadyumu inşaatı yıl sonu tamamlanacak - Son Dakika
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Yozgat Şehir Stadyumu inşaatı yıl sonu tamamlanacak

15.03.2022 16:09
Yozgat Şehir Stadyumu inşaatı yıl sonu tamamlanacak

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, geçen yıl inşaatı başlayan şehir stadyumunun yılsonunda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, geçen yıl inşaatı başlayan şehir stadyumunun yılsonunda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Yozgat Şehir Stadyumu inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Parlak, "Stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yozgat'a yaptığı büyük yatırımlardan bir tanesi. İnşaatın ağırlığını oluşturan önemli bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımların daha hızlı tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Stadyum bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Stadyumun çimleri de yenilenecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte çok sayıda yatırımının bulunduğunu ifade eden Parlak, "Belediye ve okullara verilmek üzere 150 semt potası ihalesini yapacağız. Yine bu ay sonuna 20 semt sahasının ihalesi yapılacak. 10 tane de basket ve voleybol sahası yapacağız. Semt sahalarını genelde okul bahçesine yapıyoruz. Sahaları sadece şehir merkezleri değil köylerde taşımalı eğitim veren okulların bahçesine de yapacağız. Köydeki öğrencilerimiz de sahalardan faydalanacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat Şehir Stadyumu inşaatı yıl sonu tamamlanacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yozgat Şehir Stadyumu inşaatı yıl sonu tamamlanacak - Son Dakika


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