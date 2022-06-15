Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı

15.06.2022 21:38
Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın basketbolu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "10 Bin Pota Projesi" doğrultusunda Yozgat'ta gönderilen 150 basketbol potasının dağıtımı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın basketbolu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "10 Bin Pota Projesi" doğrultusunda Yozgat'ta gönderilen 150 basketbol potasının dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat Kınalı Hasan Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda düzenlenen programda 150 semt potası; Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımı ile belediye ve okullara dağıtıldı.

Yozgat'ın spor yatırımlarında bu yıl altın çağını yaşadığını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde 150 potanın dağıtımını yapıyoruz. İhtiyaç olan okullarımıza, belediyemizin uygun olan park ve bahçelerine pota veriyoruz. Spor yatırımlarında bu sene ilimizin altın yılı olacak diyebiliriz. Şu an 20 halı sahanın ihalesine çıktık. Her ilçemizde kapalı spor salonu olacak diye sözümüz vardı. Sağ olsun devletimizin imkanlarıyla ödenekler geldi, inşallah içimize olmayan 3 ilçemizde de bu sene kapalı spor salonu yapacağız. Her ilçemizde gençlik merkezi olacak." dedi.

Yaz kurslarının da devam edeceğini belirten Vali Polat, "Umarım çocuklarımızın telefonla ilgilenmesini değil, sahalarda bire bir maçlar yaptığını, sahada takım olma ve rekabeti, yenmeyi yenilmeyi öğrendiğini, sokaklarda olduğunu hep beraber görürüz. Biz çocuklarımızın telefona ve eve mahkum olmasını değil, akranlarıyla beraber, spor yapmasını, müzik aleti çalmasını istiyoruz. İnşallah yaz kurslarımıza beraber belediyemizin amatör takımlarını da bu işe dahil ederek yaz kurslarımızla da bu işin zirve noktasını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı
Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Yusuf Yazıcı, basketbol, gençlik, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 150 basketbol potası dağıtıldı - Son Dakika
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