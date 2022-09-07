Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı

07.09.2022 13:02
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı

Yozgat'ta 20 yıl önce takım otobüsünün deplasmana giderken şarampole devrilmesi sonucu vefat eden Sakaryaspor kafilesinden 6 kişi, videolu mesajla anıldı.

Yozgat'ta 20 yıl önce takım otobüsünün deplasmana giderken şarampole devrilmesi sonucu vefat eden Sakaryaspor kafilesinden 6 kişi, videolu mesajla anıldı.

Yozgat'ta 7 Eylül 2002'de Sivasspor deplasmanı için yola çıkan Sakaryaspor kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yönetici Fethi Güntekin, genel menajer Aykut Yiğit, masör Cüneyt Çukur, futbolcu Fırat Öndil, malzemeci Fevzi Ergünoğlu ve şoför Selami Uludağ'ın bulunduğu 6 kişinin vefatının üzerinden 20 yıl geçti.

Sakaryaspor Kulübü, kazanın yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı kliple hayatını kaybedenleri andı.

"#7Eylül2002" etiketiyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"20 yıl geçti ama acımız hala taze. Sivas deplasmanı için çıktığı yolda şarampole yuvarlanan otobüsümüzde hayatını kaybeden Fethi Güntekin, Aykut Yiğit, Cüneyt Çukur, Fırat Öndil, Fevzi Ergünoğlu ve Selami Uludağ'ı saygı ve özlemle anıyoruz."

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Kaynak: AA

Sakaryaspor, Aykut Yiğit, Uludağ, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı - Son Dakika
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