"20 yıl geçti ama acımız hala taze. Sivas deplasmanı için çıktığı yolda şarampole yuvarlanan otobüsümüzde hayatını kaybeden Fethi Güntekin, Aykut Yiğit, Cüneyt Çukur, Fırat Öndil, Fevzi Ergünoğlu ve Selami Uludağ'ı saygı ve özlemle anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesi kliple anıldı - Son Dakika

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