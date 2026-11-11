Yozgat'ta konuşan Yusuf Dikeç, 2028 olimpiyat kotası için antrenmanı yoğunlaştırdı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota hedefiyle hazırlanıyor.

Yapımı tamamlanan atış poligonunun açılışı ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katılmak üzere Yozgat'a gelen Dikeç, AA muhabirine, olimpiyat hedefi, atıcılık sporunun gelişimi ve genç sporculara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlandığını ifade eden Dikeç, "Her sporcunun gönlünde, hayalinde olimpiyatta altın madalya almak vardır. Bizim de hedefimiz, hayalimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanmak. Bu yüzden antrenman sürecimizi biraz daha yoğunlaştırdık. Olimpiyatlara gidebilmek için ilk önce kotayı almak lazım. İnşallah kotayı alacağız ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağız." diye konuştu.

Dikeç, hazırlık sürecinde bazı eksiklikleri üzerinde çalıştığını, bunları giderdikten sonra haftada 5-6 günü yoğun antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanacağını söyledi.

Paris Olimpiyatları'nın ardından atıcılık sporuna ilginin arttığını vurgulayan Dikeç, "Paris Olimpiyatları'ndan sonra atıcılık da diğer sporlar gibi popüler hale geldi. Benim yaptığım atıcılık sporunun ilk başta kendi ülkemde, daha sonra da dünyada tanınır hale gelmesine vesile olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

"İleride atıcılıkta birçok şampiyon çıkacaktır"

Dikeç, yeni spor tesislerinin açılmasının kendisini mutlu ettiğini ve bu tesislerden başarılı sporcular yetişeceğine inandığını anlattı.

Yetenekli sporcuların keşfedilmesinin önemine dikkati çeken Dikeç, şunları kaydetti:

"Yetenekli sporcu, zanaatkar, sanatkar insan değerli bir maden gibidir. Bunların ne zaman, nerede çıkacağı belli değildir. Bunları arayıp bulmak lazım. Tüm illerde diğer branşlarda olduğu gibi atıcılığın da yaygınlaşması, oradaki yetenekli sporcuların bulunmasına çok büyük katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki ileride atıcılıkta birçok şampiyon çıkacaktır."

Dikeç, Türkiye'de farklı spor dallarında önemli başarılar elde eden sporcuların kendilerinden sonra gelen nesillere örnek olduğunu vurgulayarak "Naim Süleymanoğlu bu ülkede halterde bir çığır açmış, birçok insana örnek olmuş bir sporcuydu. Süreyya Ayhan da aynı şekilde atletizmde büyük bir çığır açtı, bir lokomotif oluşturdu. Atıcılığın da böyle tanınır olması bir sporcu olarak beni gerçekten çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sporun birleştirici bir gücü vardır"

Yozgat'taki spor yatırımlarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Dikeç, yeni açılan atış poligonunun gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Dikeç, Yozgat'tan farklı branşlarda başarılı sporcular yetiştiğini belirterek "Bugün nasıl Yozgat'tan Rıza Kayaalp çıkmışsa, halterde Muhammed Furkan Özbek çıkmışsa inanıyorum ki bundan sonraki olimpiyatlara Yozgat atıcılık branşında da birçok sporcu gönderecektir. Ben aileleri ve çocukları bu spora başlamaya davet ediyorum. İnanıyorum ki atıcılık branşında geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonları bu ilden çıkacaktır." diye konuştu.

Sporun paylaşmayı, kazanmayı, kaybetmeyi ve arkadaşlık duygusunu öğrettiğini vurgulayan Dikeç, "Sporun ne kadar büyük bir güç olduğunu Paris Olimpiyatları'ndan sonra ben de gördüm. Dünyanın dört bir yanında tanınır hale geldik. Sporun birleştirici bir gücü vardır. O yüzden gençler mutlaka spora başlasın. Gelecekte bunun çok büyük faydasını göreceklerdir. Kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Kazanmayı, odaklanmayı öğreneceklerdir." ifadelerini kullandı.