Yücel Uyar: "Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır" - Son Dakika
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Yücel Uyar: "Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır"

20.05.2022 19:17

- Yücel Uyar: "Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır" Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Tuzlaspor maçının ardından, "İnşallah önümüzdeki sezon Samsunspor hedeflerine ulaşır.

- Yücel Uyar: "Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Tuzlaspor maçının ardından, "İnşallah önümüzdeki sezon Samsunspor hedeflerine ulaşır. Bu sene başarmadığımızı önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkarak şehrimizi Samsunsporluları mutlu ederiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sezonu galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, "İki tarafın da ne skor ne de puan amacı vardı normal bir prestij maçıydı. Alternatif takımlarla oynadık. Biz de yaklaşık 8 tane performans oyuncumuz 25 maçın üzerinde oynayan oyuncumuz yoktu. Akademiden az süre almış arkadaşlarla oyuna çıktık. Beklediğimiz gibi gitti. Tuzlaspor 5 değişiklikle dengeyi kurdu diyebiliriz. Ama bizim farkı açabileceğimiz pozisyonlar da oldu. Oraları iyi geçiremedik. Samsunspor'un bu sezonki hastalığı çok gol kaçırmasıydı. Bugün oyuncularımız üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Sezon bitti. İnşallah önümüzdeki sezon Samsunspor hedeflerine ulaşır. Bu sene başarmadığımızı önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkarak şehrimizi Samsunsporluları mutlu ederiz" şeklinde konuştu.

Yücel Uyar: Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır
Yücel Uyar: Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır
Yücel Uyar: Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır
Yücel Uyar: Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yücel Uyar: 'Samsunspor inşallah önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşır' - Son Dakika


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