Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak" - Son Dakika
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Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak"

12.05.2022 17:15

- Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak" Samsunspor'a Süper Lig hocası Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, yeni hocanın kısa sürede açıklanacağı ama cumartesi günü oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında olmayacağını söyledi.

- Yücel Uyar: "Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak"

Samsunspor'a Süper Lig hocası

SAMSUN - Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, yeni hocanın kısa sürede açıklanacağı ama cumartesi günü oynanacak İstanbulspor maçında takımın başında olmayacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı İstanbulspor maçına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik sorumlu Yücel Uyar, karşılaşma ve yeni hoca hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak"

Karadeniz ekibinin yeni hocasını kısa sürede açıklayacağının altını çizen Yücel Uyar, "2 maç daha var. Süre vermediğimiz arkadaşlar var. Çok az süre alanlar da var. İstanbulspor ligin en iyi top oynayan takımlarından biri. Bir karar aşamasına gelmek için süre vermediğimiz oyuncuları görmek istiyoruz. Skordan çok az gördüğümüz oyuncuları sahada göreceğiz. Bunun için de oyun anlamında anlayış bekliyoruz. 'Bu nasıl 11' diye düşünmememiz lazım. Samsunspor'un geleceği için skordan çok önümüzdeki sezondaki hataları en aza indirme peşindeyiz. Yeni hocanın bu hafta İstanbulspor maçında takımın başında maça çıkmayacağı kesin. Kendisi ile istişare edeceğiz. Akademideki görevime devam edeceğim. 1 maç sonra ya da 2 maç sonra akademiye döneceğiz. Samsunspor'un neferiyiz. Bu takımın emekçisiyiz. Her görevi yaparız, kaçma şansımız yok. Zor günde buradayız" dedi.

İstanbulspor maçı öncesi takımdaki eksikler hakkında da bilgi veren Uyar, "İç sahadaki sezonun son maçına çıkıyoruz. Son 6 maçta görev bize kaldı. 4 maçı deplasmanda oynayacaktık. İstanbulspor maçından sonra da Tuzlaspor maçı kalıyor. Bugün yarın yeni hoca hakkında açıklama yapılır. Bu hafta birçok eksik oyuncumuz var. İstanbulspor maçında sakatlıkları bulunan Aykut Özer, Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş, Hasan Kılıç, Ali Kılıç, Melih Okutan, Tomane Mendes ve yollarımızı ayırdığımız Yasin Öztekin bizimle olmayacak. Osman Çelik bugün idmanda yok ama İstanbulspor maçında oynamasına mani bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Çağdaş Atan her an açıklanabilir

Samsunspor'un teknik direktör konusunda Çağdaş Atan ile büyük ölçüde anlaştığı, 3 yıllık olacak anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanacağı bilgisine ulaşıldı. Çağdaş atan son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Yücel Uyar: Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak
Yücel Uyar: Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak
Yücel Uyar: Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak
Yücel Uyar: Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel Uyar: 'Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak' - Son Dakika


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