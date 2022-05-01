Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

01.05.2022 19:19

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirtti.

Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada, öne geçip geriye düştükleri maçlardan birini daha izlediklerini söyledi.

Oyunun genelinde tempolarının iyi olduğunu belirten Gözbaşı, "Mert'in sakatlanıp çıkması ve 2'inci golden sonra tempomuz ciddi düştü. Bizim için önemli olan kupa. Final oynamak istiyoruz. Mert'in de ayak bileği bükülmüş, hemen hastaneye gönderdik. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından forma imzalayan Gözbaşı, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

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SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika


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