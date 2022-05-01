Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirtti.

Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada, öne geçip geriye düştükleri maçlardan birini daha izlediklerini söyledi.

Oyunun genelinde tempolarının iyi olduğunu belirten Gözbaşı, "Mert'in sakatlanıp çıkması ve 2'inci golden sonra tempomuz ciddi düştü. Bizim için önemli olan kupa. Final oynamak istiyoruz. Mert'in de ayak bileği bükülmüş, hemen hastaneye gönderdik. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından forma imzalayan Gözbaşı, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.