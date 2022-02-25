Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27'nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Trabzonspor'un son dakikada kazandığı penaltıyla 3-2 galip geldiği karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Dün Trabzon'umuzun 104'üncü kurtuluş yıldönümüydü. Bugün Trabzonspor Teknik Direktörü olarak bunu kutlamak ayrı bir keyif. Kayserispor Hikmet hocayla beraber çıkış yapan bir takım. En önemli konu başlığı bir geçiş takımıydı. Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonu olarak devreye giremedik. Rakibe de bu anlamda geçişler verdik. Basit top kayıpları, merkeze sıkışık yerde alışveriş yapmak ve burada yapılan kayıplar, topu kaybettiğin yerde geri alamıyorsan bu takım seni geri koşturur. İlk yarıda bunu yaşadık ve 2-0 mağlup duruma düştük. Taraftarımız vazgeçmedi, hem geldiler hem de bize son derece destekte bulundular" dedi.

"TRABZONSPOR'UN DNA'SINDA VAZGEÇMEYİŞLER HEP VARDI"İkinci yarıda daha iyi oyun sergilediklerini söyleyen Avcı, "İkinci yarı itibariyle biraz daha doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, hareketlilik ve kenarları kullanma, oyuna giren oyuncuların katkıları ve 49'uncu dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Hem taraftar bununla bizi iten bir güç ve Trabzonspor'un DNA'sında yer alan bu vazgeçmeyişler hep vardı. Bugün de şampiyonluk yolundaki hikayelerde bu tür maçların olması bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunun son bölümünde riskler aldık. Bir geçiş takımına karşı hem oyunu kazanmak, hem geçiş yememek istiyoruz. 2 tane net pozisyon verdik geçişten ama bizim de maçın ikinci yarısı itibariyle direkten dönenler, kurduğumuz baskı, dokunamadıklarımız. Oyunu erken koparabilirdik, bir yanda baskı kurup hücum etmeye çalışırken bir yandan da bitiş yememeye çalışıyorduk. Bu riskleri aldığımızda 2 tane geçiş verdik. Bütününde, dünyanın her tarafından gelen Trabzonspor taraftarı ve sevdalılarına bugünkü geri dönüş ve destek için teşekkür ediyorum. Vazgeçmeden buna devam etsinler. Trabzon'un DNA'sında bu var. Kazandık, 1 haftayı daha cebimize aldık. En yakın rakibimizden 14 puan önde olabiliriz ama bunun bize konforlu alan değil, özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Bunu ilk yarıda uygulayamadık. Güzel bir galibiyet oldu. Bunu taraftarlarımıza hediye ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Yarın sabah çalışmalara başlayacağız. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Kupa da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Salı günü içeride oynayacağımız Antalyaspor müsabakasına hazırlanacağız" diye konuştu."ÇIKTIĞIMIZ YOL HARİKA BİR YOL"Trabzonspor'un ikinci yarıdaki değişimi ve atılan gollerle geri dönüşü değerlendiren Avcı, "Şampiyonluk hikayelerinde bu tür maçlar ve geri dönüşler önemlidir. Bu sene bunları yapabilen bir takımız. Oyun organizasyonlarımız ve yetenekli oyuncu gruplarımız var. Buna sadık kaldığımız sürece bunu yapma şansımız çok yüksek. Bu şehir ve taraftar destek veriyor. Bu çıktığımız harika bir yol. Bu yolda inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler güzel şeylerin habercisi. Taraftarımız ve şehrimi bunu keyfini çıkartsın. Eğlenerek maçlara hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.HİKMET KARAMAN: 20 SANİYE KALA MAĞLUP OLMAMIZ ÜZÜCÜ

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın son saniyelerinde penaltından gelen gol nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Karaman, "Bizim açımızdan 3'e ayırabileceğimiz bölümler var. İlk 45 dakika, ikinci yarının 20 dakikası ve sonraki bölümler. İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek doğru oynayan ve 2 tane gol atan ama bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane daha terse dönsek veya iyi pasla çıkabilsek belki 3-4'lü skorlarla içeri girmemiz gerekirdi. Çıkışlarda basit top kaybettik. Rakibe topu verdik ama oyunu kontrol ettik, net pozisyon vermedik, 2 tane de çok şık gol attık. Devre arasında rakibimizin 3 değişikliği oldu. Baskısının geleceğini biliyoruz. Orada iyi durmamız lazımdı. Trabzonspor baskılı oynadı, pozisyonlar yarattı ama yediğimiz 2 gol kendi ayağımızdan verdiğimiz toptan oldu. baskı yediğimizde, organizasyondan geldiğinde ya da direkten dönen toplarda golü yemedik ama çok basit şekilde ayağımızdaki topu kaptırıp golü yedik. 2-2'den sonra iki tarafın da yaptığı değişikliklerle oyun hem dengelendi. Bu iyi mücadeleden tabi ki dersler çıkaracağımız bazı şeyler var. Son 20 saniye kala penaltı golüyle mağlup olmamız bizim açımızdan son derece üzüntülü. 40 bin seyirci vardı, müthiş bir atmosfer. Trabzon taraftarını tebrik etmek lazım, inanılmaz bir ambiyans vardı. Buna rağmen 2-0 öne geçen takımımız var. Bence biz de alkışı hak ettik oynadığımız mücadeleyle. Trabzonspor'a başarılar diliyorum" dedi.