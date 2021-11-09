Yukatel Kayserispor, sportif direktör Ali Naibi ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Ali Naibi ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Ali Naibi" başlığıyla yapılan açıklamada, sportif direktörleri Ali Naibi ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdıkları belirtildi.

Açıklamada, "Şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.