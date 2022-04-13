ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

13.04.2022 22:23
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün ErgünYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8,...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3

Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2

1. Periyot: 11-22

Devre: 37-41

3. Periyot: 49-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-65 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76 ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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