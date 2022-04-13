ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3
Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2
1. Periyot: 11-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 49-63
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-65 yendi.
Kaynak: AA
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