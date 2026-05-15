Yüksekova Spor\'dan Farklı Galibiyet

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 3-1 mağlup etti.

Yüksekova Şehir Stadyumu'nun bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cengiz Yıldırım yönetti. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Erhan Terece ve Mehmet Şahabettin Uğurlu yaptı. Karşılaşmayı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Maça hızlı başlayan Yüksekova temsilcisi, henüz maçın 36'ncı saniyesinde Princella Adubea'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Suzzy Dede Teye'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 48'inci dakikasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Armisa Kuç'un golüyle durumu 2-1 yaptı. Oldukça heyecanlı geçen maçın 55'inci dakikasında ev sahibi ekipten Sevinç Jafarzade, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, sahadan 3-1 galip ayrılarak hanesine üç puanı yazdırdı.