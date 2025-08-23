Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı - Son Dakika
Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı
23.08.2025 16:59
Yunan basını, Samsunspor taraftarlarının Panathinaikos maçında kendilerine ayrılan bölümü temiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk olan Samsunspor'un taraftarları, Atina'da yalnızca coşkulu tezahüratlarıyla değil, tribünlerdeki örnek davranışlarıyla da gündem oldu.

YUNAN BASINI ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ

Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrası tribünleri tertemiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlere taşıdı. Atina'daki OAKA Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları tribünde çöplerini toplayarak alanı temizledi. Yunan basınında yer alan haberlerde, bu davranışın 'herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket' olarak yorumladı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri tek tek temizledikleri görüldü. Yunan basını bu hareketi 'örnek bir davranış' olarak nitelendirirken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla takdir topladığına dikkat çekti. Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini yazdı.

Kaynak: DHA

