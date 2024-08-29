Spor

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde hazırlıklar başladı.

Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce güreşseveri ağırlayan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde geri sayım başladı. Bu yıl 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan 9. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için Yunusemre Belediyesi de hazırlıklara başladı.

Organizasyon öncesinde güreş alanında incelemeye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, Güreş Komitesi Üyeleri, ilgili müdürler ve belediye personelleri katıldı. Ortaköy Er Meydanı'nda gerçekleştirilen inceleme toplantısı kapsamında güreş günü organizasyonu tüm detaylarıyla ele alındı. - MANİSA