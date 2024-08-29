Yuntdağı Yaz Spor Okulu Tamamlandı

Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatı ile Yuntdağı bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik başlatılan Yuntdağı Yaz Spor Okulu sona erdi. Kursa katılan öğrencilere belgeleri verildi.

Yunusemre kültür-sanat ve spor şehri oluyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatı ile başlatılan ve bu yıl 800 öğrenciyi spor ile tanıştıran Yuntdağı Yaz Spor Okullarında kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi. Yuntdağı'ndaki kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin kurs bitirme belgelerinin takdim edildiği tören Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Antrenörler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Doğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın talimatı ile başlattığımız Yuntdağı Yaz Spor Okulları 800 öğrencimizin eğlenerek öğrenmesine imkan sağladı. Yuntdağı Yaz Spor Okullarının düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık geleceği olan sizlere hizmetlerimiz önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek." Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik de yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Bu yıl ilk kez Yuntdağı'nda yaşayan çocuklarımız için yaz spor okulları düzenledik. 800 öğrencimizi spor ile tanıştırdık. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitim alan öğrencilere katılım belgeleri verildi. Programın devamında ise öğrenciler için mini konser, kukla etkinliği ve sihirbazlık gösterileri yapıldı. - MANİSA