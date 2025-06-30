Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı. Taraflar arasında 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.

Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak. Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Yıldız futbolcu, yıllık 2,5 milyon euronun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak. Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.

Şu anda sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden biri oynayan Yunus 44 maçta 12 gol atarken 14 golün de hazırlayıcısı oldu.