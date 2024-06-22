Spor

- Yunus Akgün: "Çekya maçını kazanıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"

DORTMUND - Portekiz'e kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, grubun son maçında Çekya'yı yenip gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Dortmund'da oynanan müsabakada Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı futbolcu Yunus Akgün, "Üzgünüz. Tabii ki zaman zaman istediklerimizi yaptık, zaman zaman yapamadık. Portekiz büyük bir takım, cezalandırabiliyor. Ama bu maçı bir an önce unutmak istiyoruz. Çünkü her şey bizim elimizde. Bir maçımız daha var. O maçı kazanıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tabii ki de yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı analiz edeceğiz. Bir an önce önümüzdeki maça hazırlanacağız. Dediğim gibi bu maçı unutmak istiyoruz. Bizim için üzücüydü. Her şey bizim elimizde. Kazandığımız takdirde gruptan çıkacağız zaten" ifadelerini kullandı.

"Bazen istediklerimizi yapamıyoruz"

Yunus, Portekiz karşısında sahaya kazanmak için çıktıklarına dikkat çekerek, "Analizlerimizi yapmıştık ve çok iyi çalışmıştık, çok hırslıydık. Bazen istediklerimizi yapamıyoruz. Ama bu turnuva, Çekya maçına hazırlanacağız. Tabii ki de o da kolay olmayacak. Biz iyi bir takımız. Söylemek istediğim bir şey de var; taraftarlarımız desteğini bizden esirgemesinler. Çünkü daha hiçbir şey bitmedi. Her şey bizim elimizde. İnşallah o maçı kazanıp gruptan çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Hakemi de yeneceğiz böyle maçlarda"

Müsabakanın hakemi Felix Zwayer'in performansını da değerlendiren kırmızı-beyazlı oyuncu, "Bahane yapmak istemiyorum ama her ortada kalan pozisyonda her zaman karşıya verdi. Çok net pozisyonlarda aldığımız topları karşı tarafa verdi. Açıkçası bizi düşürdü bazı pozisyonlarda. Yapacak bir şey yok. Hakemi de yeneceğiz böyle maçlarda. Çok fazla bir şey demek istemiyorum hakem konusunda" diye konuştu.

"Şanssız goller yedik"

Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golden sonra takım olarak morallerinin düştüğünü belirten Yunus Akgün, şöyle devam etti:

"Açıkçası iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. 1-2 tane pozisyonlarımız vardı. O pozisyonları atsaydık farklı bir maç olabilirdi. Portekiz iyi bir takım. Yakaladıklarında cezalandırabiliyor. Şanssız goller de yedik. İkinci gol de biraz bizi düşürdü. Dediğim gibi sorun yok. Önümüzdeki maçı kazandığımız takdirde bitireceğiz."

'Kendi performansını nasıl değerlendirirsin' sorusunda 23 yaşındaki futbolcu, "Burası milli takım. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Herkes birbirine destek çıkıyor. Tabii ki daha iyi olacağız" cevabını verdi.