Yunusemre Belediyesi Judo Branşında Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyesi Judo Branşında Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi Judo Branşında Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, judo branşında yeni sezona gözünü dikti. Altyapıdan yetişen sporcularla daha büyük zaferlere imza atmayı hedefliyorlar.

16.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Yunusemre Belediyesi, judo branşında gözünü yeni sezona dikti. Hedef, altyapıdan yetişen sporcularla daha büyük zaferlere imza atmak.

Yunusemre Belediyespor'da en başarılı branşlardan biri olan judoda tüm gözler yeni sezona çevrildi. Şu ana kadar 30'un üzerinde milli sporcu yetiştiren mavi-beyazlılar, bu sezon mücadele edeceği ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler İsmail Aydın, Zuhal Güneş, Sercan Tunç, Harun İzgi ve Genel Koordinatör Güliz Onater, judocuların antrenmanına ziyarette bulundu. Ali Atmaca Judo Salonu'ndaki ziyarette teknik heyet ve sporculara başarılar dileyen Başkan Kanik, eskisinden çok daha iyisini başaracak güçte olduklarını belirtti. Çıtayı yüksekte tutarak yeni hedefler doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Kanik, "Bizleri daima gururlandıran sporcularımızın başarılarını artırarak sürdüreceğine gönülden inanıyoruz. Yeni dönemde onlardan Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bekliyoruz" dedi.

Ziyarette yönetime mini bir gösteri sunan milli sporcular, yaptıkları güzel tekniklerle göz doldurdu. Öte yandan Yunusemre Belediyespor, judo altyapısında hızla büyümeye devam ederken, Muradiye Mahallesi'ndeki çalışmalarına da yoğun ilgiyle başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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