Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Yönelik Spor Etkinliği

Spor

Yunusemre Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluşan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde zumba ve egzersiz yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Her yıl 16 - 22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok etkinliğe imza atan Yunusemre Belediyesi, bu kez de kadınlara yönelik açık havada spor etkinliği organize etti. Süreyya Tabiat Parkı'nda sabah saatlerinde yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren kadınlar, uzman eğitmenler Nuray Begeççamlı, Sıla Adıgüzel ve Zarife Tok eşliğinde hem spor yaptı hem de keyifli bir gün geçirdi. Yunusemreli kadınlar, müzik eşliğinde yaptıkları zumba ve egzersizin ardından kahvaltı yaparak etkinliği sonlandırdı. Herkesi sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet eden kadınlar, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'a teşekkür etti. - MANİSA