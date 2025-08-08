Yunusemre Belediyespor, Genç Orta Oyuncu Esennur Atay\'ı Transfer Etti

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, dış transferde 2007 doğumlu orta oyuncu Esennur Atay'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde pasör Ece Dirlikli'yi renklerine bağlayan Yunusemre ekibi, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak 2. Lig ekiplerinden İzmir Forza Spor Kulübü'nde oynayan 1.85 boyundaki Esennur Atay, altyapısından yetiştiği Yunusemre'ye geri döndü.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Potansiyeli yüksek olan altyapı değerimiz Esennur'u yeniden kadromuza katarak önemli bir adım daha attık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Transferin ardından duygularını paylaşan Esennur Atay ise, "Bu güzel yapılanmanın bir parçası olmaktan mutluyum. Yeni sezonda camiamıza gurur yaşatacak başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA