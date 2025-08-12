Yunusemre Belediyespor, Genç Smaçör Sude Barın ile Anlaştı

Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, 17 yaşındaki smaçör Sude Barın ile sözleşme imzaladı.

2025 - 2026 Sezonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Daha önce dış transferde Ece Dirlikli ve Esennur Atay ile imzalayan Yunusemre, son olarak Turgutlu Belediyespor forması giyen genç smaçör Sude Barın'ı kadrosuna kattı. Sude Barın için düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç yeteneklerin potansiyeline inandıklarını söyledi. Başkan Kanik, "Yeni sezondaki hedeflerimiz doğrultusunda üçüncü dış transferimiz olan değerli oyuncu Sude Barın'ı kadromuza katarak önemli bir adım daha attık. Sude'nin takımımıza büyük güç katacağına inanıyoruz. Ona güvenimiz tam" dedi. Sude Barın ise sahada en iyi şekilde mücadele edeceğinin sözünü vererek, "Yeni takımımla birlikte çalışma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Hem bireysel olarak kendimi geliştirmek hem de takım arkadaşlarımla birlikte nice başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenen başkanımıza, kulüp yönetimimize, teknik ekibimize teşekkür ederim" dedi. - MANİSA