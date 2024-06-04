Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen bronz madalya kazandı

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Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen, Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen başarılarına bir yenisini ekledi. Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Fulya, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Fulya Ergen bireyselde elde ettiği madalyanın yanı sıra kadrosunda yer aldığı Ümit Milli Judo Mix Takımı ile takımlar müsabakalarında da Balkan şampiyonluğu sevinci yaşayarak Manisa'ya bir altın, bir de bronz madalya ile dönmüş oldu. Fulya Ergen, mart ayında Antalya'da yapılan Nazım Canca Avrupa Kupası'nda ise üçüncü olmuştu. Çok çalışarak daha büyük başarılara imza atmak istediğini belirten başarılı sporcu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. - MANİSA