Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen bronz madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen, Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

04.06.2024 12:48
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Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen, Karadağ'da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen başarılarına bir yenisini ekledi. Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Fulya, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Fulya Ergen bireyselde elde ettiği madalyanın yanı sıra kadrosunda yer aldığı Ümit Milli Judo Mix Takımı ile takımlar müsabakalarında da Balkan şampiyonluğu sevinci yaşayarak Manisa'ya bir altın, bir de bronz madalya ile dönmüş oldu. Fulya Ergen, mart ayında Antalya'da yapılan Nazım Canca Avrupa Kupası'nda ise üçüncü olmuştu. Çok çalışarak daha büyük başarılara imza atmak istediğini belirten başarılı sporcu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor judocusu Fulya Ergen bronz madalya kazandı - Son Dakika
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